أسرار الصحف ليوم الثلاثاء 9 آذار 2021

A + A -

البناء : خفايا وكواليس

خفايا

قالت مصادر أمنية إن اليوم الأول لما سُمّي بالغضب الشعبي حمل مشهدين الأول رمزي والثاني فعلي، وإن التوزيع كان جغرافياً وطائفياً بينهما بحيث جاء المشهد الفعلي في المنطقة الممتدّة من الدورة الى جبيل وجاءت الشعارات وهوية الحضور بعيدة عن الملف الاقتصاديّ لصالح هوية حزبية واضحة، بينما تولّت أحزاب صغيرة تقديم المشاهد الرمزيّة في باقي المناطق.

كواليس

قال دبلوماسي عربي مخضرم إن الرئيس الفرنسي الأسبق فرانسوا ميتران هو آخر الرؤساء الفرنسيين الذين حجزوا لبلدهم مكانة تليق بدولة عظمى بالجدّية والدقة وبقي بعيداً عن التورّط بالفساد وأقام من موقع الحليف للأميركي مساحة فاصلة لتظهير قرار فرنسيّ مستقل.

اللواء : أسرار

همس

كان اللقاء صادماً بين مسؤول حكومي وسفيرة دولة الكبرى، على خلفية الموقف من مسؤول نقدي رفيع..



غمز

استبعد مصدر مصرفي اتخاذ أي إجراءات ضد أي مصرف على خلفية التعاميم الأخيرة،» للمركزي»، في المدى المنظور!



لغز

يسمع نواب ووزراء بآذانهم سباباً وشتائم، في الشوارع، وتحت منازلهم، دون أن يجرأوا على مواجهة المحتجين..



نداء الوطن : خفايا

حذر مرجع حكومي من اقتراب أزمة تردي خدمات الانترنت في معظم المناطق اللبنانية بسبب نفاد قطع الغيار وتأخر برامج الصيانة للشبكات والكابلات والمحطات.

رغم انقطاع البنزين والمازوت من أكثرية المحطات في عكار، لوحظ أنّ المحطات التابعة لرئيس تيار سياسي استمرت في بيع المحروقات نظراً للوفرة في مخزونها من المشتقات النفطية.