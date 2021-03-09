الأنباء الكويتية : ثمة رسالة تعمّد الحريري إرسالها إلى "الحزب" وعنوانها المنازلة في الشارع (وهذا ما يُترجم على طريق الجنوب)

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الأنباء الكويتية : تلبّد الأجواء بين الرئيس سعد الحريري وحزب الله بعد هجوم الحريري المفاجئ على الحزب وتحميله مسؤولية في التعطيل والتصويب من خلاله على إيران. وقد استشعر الحزب أن ثمة رسالة تعمّد الحريري إرسالها إليه وعنوانها العريض ليس فقط الخروج من حال المهادنة، وإنما أيضا الاستعداد للمنازلة في السياسة وفي الشارع (وهذا ما يُترجم على طريق الجنوب).

وهناك جانب آخر من الرسالة يفيد بأن الحريري لا يستطيع تأليف الحكومة بمشاركة الحزب الذي كبرت لديه التساؤلات والشكوك إزاء التأخر الحاصل في التأليف، وبأن الحريري يتعمّد إطالة أمد الفراغ، رغم كل التسهيلات التي قُدمت إليه، استدراجا لعروض معينة منتظرة.