مصادر مواكبة لملف انفجار المرفأ: القاضي بيطار سيستكمل الأمور التي لم يتمكن سلفه من إنجازها

كشفت مصادر مواكبة لملف التحقيق في انفجار مرفأ بيروت أن المحقق العدلي طارق بيطار "استخلص من آلاف الصفحات التي اطلع عليها، أن المحقق العدلي السابق فادي صوان قام بعمل كبير وجبار، وأن واجبه يستدعي استئناف التحقيق دون إهمال أي من المعلومات والمعطيات التي جمعها صوان".

وشددت المصادر لـصحيفة "الأنباء الكويتية" على أن بيطار "سيستكمل الأمور التي لم يتمكن سلفه من إنجازها وسيستدعي كل المدعى عليهم الذين لم يستجوبوا بعد"، لكنها لم تؤكد أو تنف ما إذا كان السياسيون المدعى عليهم من بين هؤلاء.

وعما إذا كان سينظر قريبا بطلبات إخلاء السبيل المقدمة من موقوفين، أوضحت المصادر أن بيطار "سيدرس كل طلب على حدة، وسيتخذ القرار وفق معطيات الملف، لأنه لن ينام على وسادته وهناك موقوف يقع عليه الظلم، أو مذنب ولايزال حرا طليقا".