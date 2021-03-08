برسم عماد كريدية... احجب هذه المواقع!

A + A -

خاص -

بعد ما قرر مدير عام هيئة أوجيرو عماد كريدية تنفيذ القرار القضائي بحجب التطبيقات التي تقوم بالتلاعب بسعر صرف الدولار، وبحسب تغريداته ظهر اليوم، فقد قامت الهيئة باقفال هذه التطبيقات، "في حين تعذّر علينا فنياً حجب التطبيقات والصفحات المتواجدة على خدمة Google Play وموقع Facebook دون حجب كامل لهما".

هذا كان تبرير كريدية، في حين ان هناك الكثير من المواقع لا التطبيقات على Google Play لم يتم اقفالها او حجبها واهمها: lirarate.com، وهي مستمرة بالعمل وبتحديد اسعار خيالية للدولار. فهل عمد كريدية واوجيرو على عدم حجب هذه المنصات عن قصد للاستمرار بالتلاعب بسعر الصرف؟ او ان هذه المنصات لم يتم الانتباه اليها؟