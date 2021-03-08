القاضية عون استمعت إلى نقيب الصرافين وآخرين في ملف التلاعب بسعر الصرف

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أشار “تحالف متحدون” في بيان إلى أنه “في موازاة التلاعب الفاضح بسعر صرف الدولار السبت الفائت، عقدت بعد ظهر اليوم 8 آذار الجاري النائبة العامة الإستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون جلسة تحقيق، بحضور المحامي رامي عليق عن الجهة المدعية، استمعت فيها إلى نقيب الصرافين محمود مراد والصيرفي من الفئة (أ) إلياس.س وتغيب الصيرفي من الفئة نفسها وائل.ح، والذي تم تكرار دعوته إلى جلسة أخرى تعقد الخميس في 11 آذار، وذلك على خلفية الدعوى التي تقدم بها محامو متحدون في 17 أيلول الماضي ضد كل من حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ومدير العمليات النقدية في المصرف ونقيب الصرافين وعدد من كبار الصيارفة ومصارف، وذلك بجرم تبييض الأموال الناجمة عن عمليات التداول بالعملة بقصد التعرض للنقد الوطني سندا للمادة 9 من قانون تبييض الأموال، وللإخلال بأمن الدولة سندا للمادة 19 من قانون العقوبات”.