living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

الرئيس عون: مطالب القطاع التربوي محقة ولاسيما في ما يتعلق بالأمان الصحي

8
MARCH
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

أكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أن مطالب العائلة التربوية في لبنان محقّة، ولاسيما في ما يتعلق بموضوع الامان الصحي للقطاع التعليمي، لناحية العمل على تأمين اللقاحات المطلوبة لحماية العاملين في هذا القطاع من وباء كورونا وكذلك التلامذة، لافتاً الى أن هذا الموضوع يشكل مسؤولية كبيرة ويجب أن يعطى الاولوية.

 

وشدد الرئيس عون خلال استقباله وزير التربية والتعليم العالي القاضي طارق المجذوب على رأس وفد تربوي، على اهمية تأمين الانترنت المجاني للقطاع التربوي او تزويده بالمستلزمات التقنية بأسعار مخفضة لتمكينه من الاستمرار في هذه الظروف، لاسيما في ظل الاوضاع المالية الصعبة وعدم توافر الاموال اللازمة لذلك، لافتاً الى مواصلة متابعته مع الجهات المعنية تأمين مطالب هذا القطاع ومستلزمات العودة الآمنة الى التعلم المدمج.


وكان الوزير المجذوب وأعضاء الوفد نقلوا الى الرئيس عون مطالب القطاع التربوي والمصاعب التي يعاني منها للاستمرار في تأدية رسالته، خصوصاً في ظل الازمة الاقتصادية والمالية والاوضاع الصحية التي أثّرت بشكل مباشر على هذا القطاع.
وقد ضم الوفد مديرعام التربية فادي يرق، مديرة الارشاد والتوجيه هيلدا الخوري، رئيس اتحاد المؤسسات الخاصة الاب بطرس عازار، واعضاء الاتحاد: محمد سماحة، سهير الزين ونيلا دعنوني، وحسين اسماعيل ممثل نقابة المدارس الخاصة، نقيب المعلمين في التعليم الخاص النقيب رودولف عبود، رئيس رابطة التعليم الثانوي نزيه جباوي ورئيس رابطة التعليم الاساسي حسين جواد.
وحضر الاجتماع الوزير السابق سليم جريصاتي، ومدير عام رئاسة الجمهورية الدكتور انطوان شقير.


وبعد اللقاء تحدث الوزير المجذوب الى الاعلاميين فأكد أن الاسرة التربوية هي دائماً موحدة، لافتاً الى أن عدد من اعضاء الوفد لم يتمكن من الحضور اليوم بسبب إقفال الطرق، "وإن شاء الله تصل هذه العائلة الى أعلى مستوى من الوحدة لتحقيق الغايات."

وتابع:"لقد وضعنا فخامة الرئيس العماد ميشال عون في اجواء شؤون العائلة التربوية وشجونها، كذلك في اجواء مطالب هذه العائلة التي قررت توقيف التعلم عن بعد من 8 الى 14 آذار كخطوة اولى. اي سيكون هناك توقف كلي عن التدريس لمدة اسبوع كخطوة اولى لأن القطاع التربوي هو امام خيارين، إما تأمين مقومات العودة الآمنة، أو التوقف عن التدريس بشكل كامل في التعليم العام والمهني في القطاعين العام والخاص. لقد شبعت العائلة التربوية الوعود المالية والتقنية والصحية وغيرها من وعود "عرقوبية" من العديد من الجهات الرسمية وغير الرسمية المحلية والدولية. كنا نعدّ العودة الى التعلم المدمج الآمن الذي يجمع بين الحضور والتعلم عن بعد ومن مستلزماته الفحوص الدورية من الPCR والفحص السريع واللقاحات، وهذا اللقاح يجب أن يؤمن للاساتذة والاداريين وتلامذة الشهادات الرسمية في مرحلة اولى وقد تمنينا على فخامته المساعدة لتنسيق العمل مع كل الجهات المعنية والرسمية وغير الرسمية الوطنية والدولية، وأن يهتم وأن ينسق العمل مع الجهات المعنية بهذه الهموم التربوية بغية مد العون للعائلة التربوية، سواء من خلال المقومات المالية ام التقنية ام الصحية كما ذكرنا سابقاً، وكان لفخامته آراء وتوجيهات في هذا الصدد.

وختم :"باختصار شديد، إن التربية هي ابنة الامس واليوم، ولكنها أم للايام التي تليها والتي تولد من رحمها، وإن حمينا العائلة التربوية وإن دافعت هذه العائلة عن اهدافها فقد ضمنّا بلداً مزدهراً بلا فساد وبلا مفسدين.

عشتم وعاشت العائلة التربوية الموحدة بأهدافها حتى تحقيقها."

سئل: "الكثير يتساءل، كيف لوزير بحكومة تصريف اعمال أن يعلن إضرابا عاما، فما هو ردكم على هذا الموضوع؟"
أجاب: "إن هذا الموضوع ليس إضراباً عاماً. هذا يشير مبدئياً الى انني لم استقل من مهامي وهذا نوع من إعلاء الصوت وقد ضميّت صوتي الى اصوات المطالبين بالمطالب التي ذكرناها."

سئل: "هل هذا يعني أنكم تنقلون مطالب المؤسسات التربوية، الذين يطالبون بتعليق الدراسة؟"
أجاب:" أنا أؤمن بهذه المطالب. بصراحة، صوتي لم يصل الى المعنيين، وكنت أنقل اصوات ومطالب العائلة التربوية الموحدة، والآن ضميت صوتي لصوت هذه العائلة."
ورداً على سؤال عن نتيجة اللقاء مع الرئيس عون، أكد الوزير المجذوب أن نقل هذه المطالب أخذ اشهر، ونحن في طور الوصول الى نتائج ملموسة.

سئل:" في حال لم تحقق المطالب هل سيتم العودة الى التدريس عن بعد؟"
أجاب:" علينا التفاؤل بالخير. وإن شاء الله لا يتحقق إلا كل خير. وهدف التربية هو بث الخير بين الناس. فالتربية تبني وطنا، وهذا ما نقوم به."

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout