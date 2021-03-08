إصابة بشار الأسد وزوجته بفيروس كورونا .. وتفاصيل عن الحالة الصحيّة

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أعلنت الرئاسة السورية عن أن “الرئيس السوري بشار الأسد وعقيلته أسماء أصيبا بفيروس كورونا وأنهما بصحة جيدة وحالتهما مستقرة”.



وقالت الرئاسة السورية في بيان، “بعد شعورهما بأعراض خفيفة تشبه أعراض الإصابة بفايروس كوفيد-19، أجرى الرئيس الأسد والسيدة أسماء الأسد فحص الـPCR، وأظهرت النتيجة إصابتهما بالفيروس، علما أنهما بصحة جيدة وحالتهما مستقرة”.



ولفت البيان إلى أن “الرئيس وعقيلته سيتابعان عملهما خلال قضائهما فترة الحجر الصحي المنزلي التي ستستمر إلى أسبوعين أو ثلاثة أسابيع”. وأضاف البيان، “الرئيس الأسد والسيدة أسماء، يتمنيان السلامة والعافية لكل السوريين ولجميع شعوب العالم من هذا الفيروس، ويدعوان جميع السوريين للاستمرار باتّباع إجراءات الحذر والوقاية قدر الإمكان”.