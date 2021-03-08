الطرقات المقطوعة في عدد من المناطق اللبنانية ظهر اليوم

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أفادت غرفة "التحكم المروري" بأن الطرقات المقطوعة ضمن منطقة الجنوب: الجية -مثلث خلدة- انفاق المطار.
الطرقات المقطوعة ضمن جونية والجديدة: جبيل - الزوق- جل الديب- الدورة - مزرعة يشوع.
الطرقات المقطوعة ضمن منطقة الشمال:عابا-كوسبا-ضهر العين- البداوي -البالما -المنية- دير عمار-المحمرة-العبدة -برج العرب -وادي الجاموس-ساحة حلبا -كوشا-سنديانة-تل معيان -شكا الهري بالاتجاهين.
الطرقات المقطوعة ضمن منطقة البقاع:مستديرة زحلة - مفرق قب الياس -جديتا العالي -سعدنايل -المرج -الرفي الفاعور- المنارة جب جنين- حوش الحريمة.