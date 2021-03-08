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اليوم العالمي للمرأة.. نحنا معك اليوم وكل يوم

8
MARCH
2021
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من ١١٠ سنين لليوم، بيحتفل العالم بيوم المرأة العالمي.

هالتاريخ يللي انكتب بتعب النساء ونضالن بكل أنحاء العالم.
وبهالسنة الاستثنائية، وعا غير عادة ما رح نقدر نكون سوا تا نكرم النساء يلي عم تناضل يوميا بكل الميادين بالرغم من كل الاجحاف، والتمييز، واللا مساواة يلي عم يعيق طريقا.

وبهالسنة الاستثنائية، لجنة المرأة في التيار الوطني الحر وبالرغم من كل الظروف الصحية يلي عم يواجهها اعضاءها وانا وحدة منن، ما قدرت تكون معكن تا نحتفل سوا بهيدا اليوم ...
بس الاكيد انو ما في شي بوقفنا عن نضالنا وايماننا بانو قضية حقوق المرأة قضية وطن قضية شعب... قضية انسان... انسان بيرفض يكون مهمش او معنف او موجوع او مهمل او درجة ثانية ...
كرمال هيك رح نطلق اليوم حملة دعم نفسي وقانوني لكل شخص عم يتعرض لاي شكل من اشكال العنف ما يتردد يتصل فينا عالخط الساخن : 01/492263
نحنا معك اليوم وكل يوم

منسقة اللجنة المركزية لشؤون المرأة
المحامية جومانا سليلاتي

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