كورونا يَخطفُ عضو مجلس بلدية بيروت

نعى رئيس بلدية بيروت جمال عيتاني عضو مجلس بلدية بيروت الدكتور ساهاك كيشيشيان، الذي وقع ضحية فيروس كورونا.
وقال عيتاني في بيانٍ: "ببالغ الحزن والأسى يودّع رئيس وأعضاء المجلس البلدي لمدينة بيروت اليوم الزميل والأخ والصديق الفقيد الغالي الدكتور ساهاك كيشيشيان، عضو مجلس بلدية بيروت، الذي وقع ضحية فيروس الكورونا، هذا المرض الخبيث الذي لم يوفر أحداً وترك كل من عرفه في حالة صدمة وحزن كبيرين".
وأضاف، "خسرناه باكراً في عمر الشباب وعزّ العطاء والانجاز. خسرناه باكراً في خضمّ معركة الحياة. كان دائما بقرب أهله الذين أحبوه فمنحوه ثقتهم، فحمل قضاياهم بأمانة وتفانٍ وكان عند محطّ آمالهم" .
وتابع: "كان طبيباً للقلوب وصاحب قلب كبير ، غيابه سيكون قاسيا والفراغ كبيرا".
وختم عيتاني، بالقول: "نتقدّم من عائلته بأحر التعازي والمواساة ونسأل الله تعالى ان يلهمهم الصبر والسلوان" .