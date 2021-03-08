كورونا يَخطفُ عضو مجلس بلدية بيروت

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نعى رئيس بلدية بيروت جمال عيتاني عضو مجلس بلدية بيروت الدكتور ساهاك ‏كيشيشيان، الذي وقع ضحية فيروس كورونا.‏



وقال عيتاني في بيانٍ: "ببالغ الحزن والأسى يودّع رئيس وأعضاء المجلس البلدي ‏لمدينة بيروت اليوم الزميل والأخ والصديق الفقيد الغالي الدكتور ساهاك كيشيشيان، ‏عضو مجلس بلدية بيروت، الذي وقع ضحية فيروس الكورونا، هذا المرض ‏الخبيث الذي لم يوفر أحداً وترك كل من عرفه في حالة صدمة وحزن كبيرين". ‏



وأضاف، "خسرناه باكراً في عمر الشباب وعزّ العطاء والانجاز. خسرناه باكراً في ‏خضمّ معركة الحياة. كان دائما بقرب أهله الذين أحبوه فمنحوه ثقتهم، فحمل ‏قضاياهم بأمانة وتفانٍ وكان عند محطّ آمالهم" .‏



وتابع: "كان طبيباً للقلوب وصاحب قلب كبير ، غيابه سيكون قاسيا والفراغ ‏كبيرا".‏



وختم عيتاني، بالقول: "نتقدّم من عائلته بأحر التعازي والمواساة ونسأل الله تعالى ان يلهمهم الصبر ‏والسلوان" .‏