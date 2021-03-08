بالفيديو - قطع طرقات.. ومواجهة بين الجيش والمحتجين في هذه المنطقة

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حصل اشكال بين الجيش والمحتجين في منطقة البحصاص في طرابلس، بعدما عمد العناصر إلى فتح الطريق بالقوة.
ولا تزال هذه الطرقات مقطوعة منذ الصباح الباكر:
- بقاعاً: مفرق قب الياس، جديتا العالي، المرج، سعدنايل.
- شمالاً: ساحة حلبا، البحصاص، الهيكلية، البداوي، جسر السلام.
- جنوباً: عدلون، الجية، الدامور، الناعمة، خلدة
- قطع السير على كورنيش المزرعة بالاتجاهين
- قطع السير محلة الحمرا مصرف لبنان
- قطع طريق جبيل بالاطارات المشتعلة
- قطع طريق الدورة بالاطارة المشتعلة
- قطع طريق جل الديب
- قطع طريق حارة الناعمة
- قطع طريق الذوق
- قطع طريق الجية
- قطع طريق برجا