بالفيديو - قطع طرقات.. ومواجهة بين الجيش والمحتجين في هذه المنطقة

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حصل اشكال بين الجيش والمحتجين في منطقة البحصاص في طرابلس، بعدما عمد العناصر إلى فتح الطريق بالقوة.

ولا تزال هذه الطرقات مقطوعة منذ الصباح الباكر:

- بقاعاً: مفرق قب الياس، جديتا العالي، المرج، سعدنايل.

- شمالاً: ساحة حلبا، البحصاص، الهيكلية، البداوي، جسر السلام.

- جنوباً: عدلون، الجية، الدامور، الناعمة، خلدة

- قطع السير على كورنيش المزرعة بالاتجاهين

- قطع السير محلة الحمرا مصرف لبنان

- قطع طريق جبيل بالاطارات المشتعلة

- قطع طريق الدورة بالاطارة المشتعلة

- قطع طريق جل الديب

- قطع طريق حارة الناعمة

- قطع طريق الذوق

- قطع طريق الجية

- قطع طريق برجا