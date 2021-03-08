اليكم الطرقات المقطوعة حتى الساعة

A + A -

اليكم الطرقات المقطوعة حتى هذه اللحظة:

- قطع طريق جبيل بالاطارات المشتعلة

-قطع طريق الدورة بالاطارة المشتعلة

-قطع طريق جل الديب

-قطع طريق حارة الناعمة

-قطع طريق الذوق

- قطع طريق الجية

-قطع طريق برجا

- قطع اوتوستراد شكا الهري الان بالاتجاهين

- قطع كل الطرق في طرابلس

- اغلاق بوابة عكار بالسواتر الترابية

- قطع السير على طريق عام الشويفات عند مفرق التيرو

-قطع طريق البترون بحري واوتوستراد

-قطع اوتوستراد ديرعمار

-قطع طريق طلعة ظهر العين

- قطع اوتوستراد البالما

- قطع طريق عام البداوي

- قطع طريق البحصاص

- قطع دوار العبادية خط الشام بالاتجاهين

- قطع طريق ساحة العبدة بالسواتر الترابية

- قطع طريق ساحة الشهداء



