اليكم الطرقات المقطوعة حتى الساعة

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اليكم الطرقات المقطوعة حتى هذه اللحظة:
- قطع طريق جبيل بالاطارات المشتعلة
-قطع طريق الدورة بالاطارة المشتعلة
-قطع طريق جل الديب
-قطع طريق حارة الناعمة
-قطع طريق الذوق
- قطع طريق الجية
-قطع طريق برجا
- قطع اوتوستراد شكا الهري الان بالاتجاهين
- قطع كل الطرق في طرابلس
- اغلاق بوابة عكار بالسواتر الترابية
- قطع السير على طريق عام الشويفات عند مفرق التيرو
-قطع طريق البترون بحري واوتوستراد
-قطع اوتوستراد ديرعمار
-قطع طريق طلعة ظهر العين
- قطع اوتوستراد البالما
- قطع طريق عام البداوي
- قطع طريق البحصاص
- قطع دوار العبادية خط الشام بالاتجاهين
- قطع طريق ساحة العبدة بالسواتر الترابية
- قطع طريق ساحة الشهداء