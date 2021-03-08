مبادرة ابراهيم مستمرة .. واللواء ينتظر الحريري

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الجمهورية : فيما لم يطرأ امس اي تطور بارز على جبهة التأليف الحكومي، علمت «الجمهورية»، انّ المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم مستمر في مبادرته، و"التي قبل رئيس الجمهورية بموجبها ان يسمّي خمسة وزراء بالإضافة الى الوزير الارمني"، بحيث لا يكون هناك ثلث وزاري معطّل لأي فريق في الحكومة، وانّ ابراهيم ينتظر عودة الرئيس المكلّف سعد الحريري للوقوف على رأيه في هذه المبادرة.

ومن المتوقع ان يعود الحريري من ابو ظبي اليوم، قبل ان يغادر مجدّداً الى الخارج ويزور بعد أيام مصر، من دون أن تظهر على السطح اي مؤشرات الى احتمال حصول خرق حكومي، على الرغم من انّ البلد يغلي فوق صفيح ساخن، آخذة حرارته في الارتفاع على نار الإطارات المشتعلة.