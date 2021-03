عناوين الصحف ليوم الأثنين 8 آذار 2021

A + A -

الأخبار : «الوطن» يحلم بالفرار من الخدمة

احتجاجات وقطع طرقات لحماية سلامة وداعميه: أحزاب السلطة تخطف الشارع



نداء الوطن : باسيل يضغط لتحويل سفارة واشنطن إلى "مكتب دفاع" عنه

الشارع يتدحرج... وموقف "مهم" لقائد الجيش اليوم



اللواء : فريق العهد لعبث دستوري آخر: تشريع مهام حكومة تصريف الأعمال!

استياء فرنسي من باسيل وحزب الله.. وقطوع السبت موضع متابعة بانتظار اليوم



الديار : الفوضى تعمّ الشارع اللبناني على وَطّْء أزمة نقدية وإقتصادية متسارعة

النهار : يوم المرأة العالمي... حان وقت التغيير



الجمهورية : تحليق الدولار يطيّر الأسعار

البابا : لا تيأسوا



the daily star: Hezbollah warns of social explosion if govt not formed

l'orient le jour : La rage populaire atteint la rue chiite, la sourde oreille officielle toujours de rigueur