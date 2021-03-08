عناوين الصحف ليوم الأثنين 8 آذار 2021

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الأخبار : «الوطن» يحلم بالفرار من الخدمة
احتجاجات وقطع طرقات لحماية سلامة وداعميه: أحزاب السلطة تخطف الشارع
نداء الوطن : باسيل يضغط لتحويل سفارة واشنطن إلى "مكتب دفاع" عنه
الشارع يتدحرج... وموقف "مهم" لقائد الجيش اليوم
اللواء : فريق العهد لعبث دستوري آخر: تشريع مهام حكومة تصريف الأعمال!
استياء فرنسي من باسيل وحزب الله.. وقطوع السبت موضع متابعة بانتظار اليوم
الديار : الفوضى تعمّ الشارع اللبناني على وَطّْء أزمة نقدية وإقتصادية متسارعة
النهار : يوم المرأة العالمي... حان وقت التغيير
الجمهورية : تحليق الدولار يطيّر الأسعار
البابا : لا تيأسوا
the daily star: Hezbollah warns of social explosion if govt not formed
l'orient le jour : La rage populaire atteint la rue chiite, la sourde oreille officielle toujours de rigueur