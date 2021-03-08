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أسرار الصحف ليوم الأثنين 8 آذار 2021

8
MARCH
2021
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 نداء الوطن : خفايا

لقي اقتراح يقضي بتطبيق منصة impact الرقمية التي يُشرف عليها التفتيش المركزي لضبط آلية دعم السلع الاستهلاكية مع ربطها بمخزون الشركات المستوردة، إهتمام مسؤولي البنك الدولي كونه يحد من استنسابية الوزارات المعنية بتوزيع أموال الدعم على التجار.

 

طلبت وزارة الطاقة والمياه من المؤسسات العامة الخاضعة لوصايتها إعداد تقارير تفصيلية بالسرقات التي تتعرض لها المرافق العامة نتيجة تفلّت الأوضاع.

 

 

 

اللواء : أسرار

همس
فوجئت أوساط رسمية وحزبية بإستمرار السقف العالي لخطاب البطريرك الراعي حول الحياد والمؤتمر الدولي، رغم الرسائل التي وصلته حول الإستعداد للحوار والتعاون للتوصل إلى مخارج مشتركة ومقبولة!


لغز
رغم غيبوبة الدولة في الشلل شبه الكامل يستمر صرف سلف الخزينة للوزارات والمؤسسات العامة بمليارات الليرات، دون إرتباط ذلك بأعمال منتجة أو مشاريع جديدة!

 

 

 

الجمهورية : أسرار

مرجعية دولية تراقب..

تتجه مرجعية دولية الى التشدّد في مراقبة مخزون مادة حيوية وصلت الى لبنان لوقف التلاعب بها.

 

هذا ما يتمناه نائب ماروني سابق..

يقول نائب ماروني سابق في مجالسه إنه يتمنى لو أن مرجعية روحية لا تأتي على ذكر الثغرات التي تعتري «الطائف» وضرورة معالجتها.

 

إتصالات مكثّفة!

تلقت جهات قريبة من بكركي وحارة حريك إتصالات من سياسيين وإعلاميين لمعرفة جدول الإجتماع بين لجنة من الصرح وأخرى من «الحزب» لكن هؤلاء عادوا بخفّي حنين.

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