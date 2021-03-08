تمويل أميركي - بريطاني لمنصات إعلامية

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الأخبار : تبيّن من مداولات أجرتها جهة إعلامية بارزة مع خبراء في عالم الإعلام والإعلان، أن وزارة الخارجية الأميركية أذنت بصرف موازنة (ليست كبيرة الحجم) لإعادة تنشيط مواقع إلكترونية كانت قد برزت في فترة ما بعد العام 2005، ثم توقفت لاحقاً، وذلك بالتزامن مع حصول خبير اقتصادي ومالي بارز على موافقة بريطانية لدعم مشروعه لإنتاج منصة إعلامية متخصصة في الشأنين الاقتصادي والمالي.

أما المشترك بين المشروعين، فهو معارضة قاسية أو ناعمة لحزب الله، بالتزامن مع توسيع الحملة ضد بارزين في الحكم، وخصوصاً الرئيس العماد ميشال عون.