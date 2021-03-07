شكر لوزير الصحة بعد تعاونه في ملف تلقيح الاطباء

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شكر الطبيب جوزف وهيب بارودي وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور حمد حسن، ل"تفهمه وتعاونه إثر صرخة الأطباء الذين لم يتم تصنيفهم في الصف الامامي وكأولوية في أخذ اللقاح، وكأن هناك أطباء بزيت وآخرين بسمنة، أو كأنهم لا يستحقون أن يكونوا بمأمن من خطر كورونا المميت أسوة بغيرهم من الأطباء".



أضاف: "كلمة حق تقال بأن تعاطف وزير الصحة مع أحقية هذه الصرخة وتدخله السريع وضعا حدا لهذا التمييز غير المفهوم وغير المنطقي بين الأطباء في الحصول على اللقاح، فتم بالتالي تصويب المسار ليكمل الجسم الطبي رسالته في أصعب معركة يخوضها في تاريخه".