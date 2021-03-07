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استقالتان من اتحاد نقابة أصحاب الافران

7
MARCH
2021
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تقدم رئيس نقابة أصحاب الافران في الشمال طارق المير باستقالته من اتحاد نقابات الافران ومن النقابة، وجاء في كتاب الاستقالة: "نظرا لما آلت إليه الاوضاع الاقتصادية السائدة في البلاد وانعكاساتها السلبية على صناعة الرغيف ولاسيما بعد التقلبات الحادة في سعر صرف الدولار الاميركي، في ظل عدم مبالاة المسؤولين لواقع صناعة الخبز في لبنان ومعالجة مشاكلها، أرى لزاما علي تقديم استقالتي من اتحاد نقابات الافران والمخابز في لبنان ومن نقابة أصحاب الافران في الشمال لعدم قدرتي على تحقيق مصالح القطاع".

كذلك، تقدم رئيس نقابة صناعة الخبز في لبنان أنطوان سيف باستقالته من الاتحاد، وجاء في كتاب الاستقالة: "بالنظر للاوضاع الاقتصادية السائدة في البلاد وانعكاساتها السلبية على كل المستويات المعيشية والاجتماعية والانتاجية، وما آلت إليه أوضاع صناعة الخبز في ظل التقلبات المستمرة في سعر صرف الدولار الاميركي والذي يؤثر سلبا على الافران وعملها وارتفاع أسعار القمح عالميا وعدم وضوح الى أين ستؤول الامور في هذا القطاع، أتقدم باستقالتي من اتحاد نقابات الافران والمخابز ومن نقابة صناعة الخبز".

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