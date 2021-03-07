living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

بالجرم المشهود، شعبة المعلومات تقبض على تجار المخدرات في المتن

7
MARCH
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
صــــدر عـــــن المـــــديريـة العـامــــة لقــــــوى الأمــــن الداخـلي ــــــ شعبـــــة العلاقــــــات العامـــــــــــــة
 
البـــــلاغ التــــالـي:
 
 
 
توافرت معلومات لدى شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي حول نشاط مروجَين ينشطان في مناطق عدّة من قضاء المتن.
 
 على الاثر، باشرت القطعات المختصة في الشعبة إجراءاتها لتوقيفهما، بعد أن توصلت الى كشف هويتَيهما، وهما:
 
أ. ن. (مواليد عام 1955، لبناني)
م. أ. (مواليد عام ۱۹۷۸، لبنانية)
 بتاريخ 3-3-2021، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريات الشعبة من توقيفهما -بالجرم المشهود- أثناء قيامهما بترويج المخدرات في بلدة بصاليم على متن سيارة نوع "شيفروليه" لون أسود، جرى ضبطها.
 
 بتفتيشهما والسيارة، ضُبط بحوزتهما:
 
/68/ ظرفاً بداخلها مادّة "باز الكوكايين" زِنة الظرف الواحد /1،2/غ.
/40/ ظرفاً تحتوي على بودرة الكوكايين زِنة كل منها /1،6/غ.
مبلغ مالي وقدره /1،250،000/ ل.ل.
كذلك ضُبِط في منزل الموقوف الأول في بلدة برمانا، كميّة من المخدّرات، على الشكل التالي:
 
/64/ غ. من حشيشة الكيف.
/5،2/ غ. من مادة الماريجوانا.
ظرفان يحتويان على بذور مجهولة زنتها /2،9/غ، علبتين بلاستيكيتين بداخلهما بذور زِنتهما حوالى /6،8/ غ.
إضافةً إلى ضبط قطعة حديدية تستخدم في تقطيع الحشيشة، وجهازَين خلويَين.
 
 بالتحقيق معهما، اعترفا بما نُسِب إليهما لجهة ترويج المخدّرات لعددٍ كبيرٍ من الزبائن في مناطق: بصاليم، المكلس، ونهر الموت، وذلك لصالح أحد التجار، العمل جار لتوقيفه.
 
أجري المقتضى القانوني بحقهما، وأودعا مع المضبوطات المرجع المختص، بناءً على إشارة القضاء.
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout