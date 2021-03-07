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مشرفية : الحكومة السورية أبدت ستعدادها الكامل لاستقبال أبنائها .. المقداد : سورية ترحب بعودة كل اللاجئين إلى وطنهم

7
MARCH
2021
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الوطن السورية : أكد وزير الخارجية والمغتربين السوري، فيصل المقداد، أن سورية ترحب بعودة كل اللاجئين إلى وطنهم، وتقوم باتخاذ كل الإجراءات والتسهيلات التي تساعد في تهيئة الظروف التي تضمن عودة آمنة وأوضاعاً معيشية جيدة للعائدين، لكن بعض الدول الغربية تتعامل مع هذا الملف بطريقة مسيّسة معتمدة على وسائل التضليل وتشويه الحقائق والضغوط على الدول المستضيفة للاجئين.

 

جاء ذلك خلال استقبال المقداد لوزير الشؤون الاجتماعية والسياحة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية رمزي مشرفية والوفد المرافق، حسب وكالة «سانا»، التي أوضحت أنه جرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون لعودة جميع اللاجئين السوريين إلى وطنهم بطريقة طوعية آمنة وميسّرة، وتم الاتفاق على القيام بجهود مشتركة تشجّع اللاجئين على العودة إلى بلدهم، ومطالبة المنظمات الدولية بعدم وضع أي عراقيل مصطنعة أمام العودة الآمنة والطوعية لهؤلاء اللاجئين إلى مدنهم وقراهم في بلدهم سورية.


من جانبه، أشار مشرفية إلى أن الأوضاع الضاغطة التي يعيشها البلدان لبنان وسورية في ظل انتشار جائحة «كوفيد 19» والظروف الاقتصادية الصعبة تجعل هذا الملف أولوية، معبراً عن أمله في تحقيق تقدم في هذا المسار.


وفي تصريح خاص لـ«الوطن»، عقب لقائه المقداد، أكد مشرفية أن زيارته لدمشق تأتي استكمالاً لما جرى التباحث فيه خلال مؤتمر عودة اللاجئين السوريين الذي عقد في تشرين الثاني الفائت بدمشق، وكذلك لوضع الحكومة السورية في صورة الأطر التي يعمل عليها لبنان في هذا السياق.
وبيّن مشرفية، أن الزيارة هي بهدف استمرار التنسيق المشترك، على اعتبار أن إعادة اللاجئين السوريين يتطلب جهداً متواصلاً ومستمراً لتذليل أي عقبات أمام عودتهم، ولوضع الحكومة السورية في الحالة القائمة حالياً لما يخص اللاجئين السوريين في لبنان.


مشرفية شدّد في تصريحه لـ«الوطن»، على أن الحكومة اللبنانية تعمل على تذليل أي عقبات ممكنة تمنع المساعدة على عودة اللاجئين السوريين، وتعمل على إقناع الغرب لمساعدة النازحين في سورية كما يساعدونهم في لبنان.


وأكد مشرفية، أن الحكومة السورية أبدت على الدوام استعدادها الكامل لاستقبال أبنائها، وهي تسعى لإعادتهم، وهذا الموقف السوري ثابت، وهي جاهزة أيضاً لتذليل كل العقبات أمام عودتهم وأبدت كل الاستعداد لذلك، وأضاف: «حصلنا على أكثر مما تمنيناه من الحكومة السورية في ملف إعادة اللاجئين».


وعبّر مشرفية عن أمله بخطوات قريبة وعملية في ملف إعادة اللاجئين السوريين، مبيناً أن الحكومة اللبنانية تُعدُّ قائمة بالبيانات المرتبطة بهذا الملف، والجهود المشتركة متواصلة بين البلدين، وهناك تنسيق كامل بينهما بالنسبة للعائدين إلى سورية.


وفي وقت سابق من يوم أمس التقى وزير الإدارة المحلية والبيئة حسين مخلوف، مشرفية، وبحث معه سبل تعزيز التعاون لعودة جميع اللاجئين السوريين إلى وطنهم بطريقة آمنة وميسّرة.


واعتبر مخلوف في تصريحات للصحفيين عقب اللقاء، أن الزيارة تأتي استكمالاً لأعمال التعاون بين الجانبين السوري واللبناني لمعالجة قضية اللاجئين السوريين في لبنان، وتأمين عودتهم بشكل طوعي إلى بلدهم مع تقديم كل التسهيلات لهم من توفير وسائل النقل وأماكن لائقة للسكن وتسهيل حصولهم على الوثائق المفقودة.

الوطن السورية
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