عناوين الصحف ليوم الأحد 8 آذار 2021

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الديار : صراع عون - الحريري على تشكيل الحكومة يُعبّد طريق اللبنانيين الى «جهنم»

دياب يرفض «تعويم» حكومته و «قد يلجأ للإعتكاف» ويوزع رسائل باتجاهات متعددة

الليرة الى مزيد من الانهيار و «العتمة» وشيكة... والبزري لـ«الديار»: حجزنا 400 ألف لقاح من «جونسون»



النهار : الدولار اللاهب: لبنان على مشارف الكارثة

الشرق الأوسط : الاحتجاجات على الأزمة المعيشية تقطّع أوصال لبنان

الأنباء الكويتية : الإعلام الرئاسي ينفي السعي لسحب تكليف الحريري.. والوزير مشرفية في دمشق للتباحث بإعادة النازحين.. ودياب يهدد بـ «الاعتكاف» للضغط نحو تشكيل الحكومة

التظاهرات أغلقت بيروت.. وطالبت باستقالة عون وسحب تكليف الحريري

الوطن السورية : مشرفية لـ«الوطن»: الحكومة اللبنانية تعمل على تذليل أي عقبات تمنع عودتهم … المقداد: الغرب يتعامل بطريقة مسيّسة مع ملف «اللاجئين» ويضغط على الدول المضيفة