البزري : 400 ألف لقاح جديد من «جونسون»

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تواصلت الديار مع رئيس اللجنة الوطنية للقاح كورونا الدكتور عبد الرحمن البزري، والذي نفى أن يكون تباطؤ التلقيح عائدا الى أسباب داخلية، اذ عزا الأمر الى الكمية القليلة للقاح في لبنان حالياً، مشيراً أن قدرة البنية التحتية للتلقيح تتراوح بين 40 الى 50 الف لقاح في اليوم غير أن الكمية القليلة تمنعنا من ذلك، وهذه مشكلة عالمية غير مقتصرة على لبنان.

واضاف البزري أن لبنان سوف يتلقى 92 ألف جرعة من لقاح «أسترازينيكا» في العاشر من آذار وسوف تستخدم الكمية كاملةً كجرعة اولى كون الجرعة الثانية من هذا اللقاح تعطى بعد 3 أشهر ما يعطينا الوقت الكافي لاستيراد الكمية المطلوبة. كما أعلن البزري عن حجز 150 الف جرعة من اللقاح الصيني للجيش اللبناني من قبل طرف لبناني لم يذكر اسمه.

واعتبر البزري أن أشهر آذار ونيسان وأيار أشهر حاسمة، كما كشف عن مبادرات خاصة من قبل بعض القطاعات كالطيران المدني والصناعيين لاستيراد اللقاح والقيام بتلقيح العاملين فيها. وفي ما خص اللقاح المضاد ل»كورونا» المنتج من قبل شركة «جونسون وجونسنون»، فأكد البزري ان لبنان حجز 400 ألف جرعة والموعد الأول لوصولها كان في أيلول غير أن الشركة أبلغتنا عن احتمال التأخير في التسليم حسب الموعد الأول، غير أننا نحاول جاهدين الحصول على لقاح جونسون قبل شهر أيلول المقبل اما عن طريق منصة «كوفاكس» أو مباشرةً.