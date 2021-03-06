الإشتراكي: إشكال الشويفات فردي وليس له أية أبعاد حزبية أو سياسية

واضاف البيان: "اما في ما يخص إطلاق النار الذي سمع مساء اليوم، فهو حصل خلال تشييع أحد المتوفين في محلة حي السلم، ولا علاقة لذلك بحادثة الصدم".

ولفت البيان الى انه "بناء عليه تؤكد وكالة داخلية الشويفات خلدة أن الإشكال الذي وقع هو حادث فردي وليس له أية أبعاد حزبية أو سياسية".