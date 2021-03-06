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الترشيشي: أسعار المنتجات الزراعية ستنخفض اذا استمر الدعم

6
MARCH
2021
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بشر رئيس "تجمع مزارعي وفلاحي البقاع" ابراهيم الترشيشي، في بيان، المزارعين والمستهلكين بأن "أسعار المنتجات الزراعية ستنخفض في حال استمرت وزارة الزراعة في دعم البذور والاسمدة والادوية، وخصوصا بذار البطاطا، بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد".

وشدد على أن "التراجع في أسعار المنتجات الزراعية سيلاحظه اللبنانيون في بداية شهر أيار المقبل، مع انطلاق قطاف مواسم الانتاجات الزراعية والاستفادة من الدعم الذي عمل عليه وزير الزراعة الدكتور عباس مرتضى الذي نوجه له كل الامتنان على هذه الجهود".

وعدد الاصناف الزراعية التي ستتراجع أسعارها من البطاطا والبازيلا والبندورة والخيار والفول والخس والبصل والحشائش. وقال: "المطلوب لتخفيض الاسعار ما يلي:
- اولا: تثبيت سعر الدولار ومنع ارتفاعه.
- ثانيا: استمرار سياسة الدعم الزراعية وتكملة الملفات الباقية والموجودة في وزارة الاقتصاد ومصرف لبنان حتى لا يكون هناك أي حجة عن اقتصار الدعم على أصناف دون الاخرى.
- ثالثا: استمرار تأمين مادة المازوت المدعوم الى المزارعين من أجل الري المبكر في ظل شح الامطار.
- رابعا فتح كل الطرق والاسواق الزراعية وتأمين وصول القوافل الزراعية بشكل طبيعي الى هذه الاسواق.
- خامسا: عدم استيراد أصناف زراعية ينتج مثيلها في لبنان".

ولفت الترشيشي الى أنه "في حال أنجز مصرف لبنان طلبات المزارعين الموجودة عنده سنصل الى نهاية سعيدة، ونبشر المزارعين بتخفيض الكلفة وانعكاسها الايجابي على حياة اللبنانين من خلال تراجع الاسعار لتصبح أقل مما هي عليه حاليا".

وطالب ب "ضبط سعر الدولار، لان التلاعب بأسعار العملة الخضراء يدمر كل الخطط التي تهدف الى لجم الاسعار، فهذا التلاعب أصبح مرضا خبيثا يفتك بالقطاعات الانتاجية، فالمطلوب تثبيت سعر الدولار لحماية القطاعات الانتاجية".

وأمل الترشيشي من وزيري الزراعة والاقتصاد وحاكم مصرف لبنان في "الاستمرار في سياسة دعم القطاع الزراعي ليبقى الامل عندنا، ولتبقى الزراعة في لبنان مستقرة ومنتجة".

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