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هل سيعود المنخفض الجوي؟

6
MARCH
2021
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توقعت مصلحة الأرصاد الجوية في إدارة الطيران المدني أن يكون الطقس غدا الاحد قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع انخفاض محدود بدرجات الحرارة على الجبال والداخل واستقرارها على الساحل ورياح ناشطة في المناطق الشمالية، مع تكون الضباب على المرتفعات مع احتمال لبعض الأمطار صباح الاثنين على المرتفعات الشمالية. وجاء في النشرة الآتي:
 
- الحال العامة: طقس مستقر نسبيا يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط خلال الأيام القادمة.
 
- الطقس المتوقع في لبنان: اليوم السبت: قليل الغيوم الى غائم جزئيا بسحب مرتفعة مع ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة على الجبال والداخل ودون تعديل يذكر على الساحل ورياح ناشطة في المناطق الشمالية مع بقاء ظهور الضباب على المرتفعات. الأحد: قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع انخفاض محدود بدرجات الحرارة على الجبال والداخل واستقرارها على الساحل ورياح ناشطة في المناطق الشمالية، مع تكون الضباب على المرتفعات مع احتمال لبعض الامطار صباح الاثنين على المرتفعات الشمالية. الإثنين: قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع انخفاض محدود بدرجات الحرارة على الجبال والداخل وارتفاعها على الساحل ورياح ناشطة في المناطق الشمالية حدود ال60 كلم/س، مع تكون الضباب على المرتفعات. الثلاثاء: قليل الغيوم يتحول مساء الى غائم بسحب مرتفعة ومتوسطة مع ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة خاصة في الداخل وعلى الجبال وضباب على المرتفعات.
 
درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل من 9 الى 19 درجة، فوق الجبال من 2 الى 17 درجة، في الداخل من صفر الى 20 درجة.
 
- الرياح السطحية: شمالية الى شمالية شرقية سرعتها بين 10 و 40 كلم/س.
 
- الانقشاع: جيد إجمالا يسوء أحيانا على المرتفعات بسبب الضباب.
 
- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 55 و 85%.
 
-حال البحر: معتدل ارتفاع الموج حرارة سطح الماء: 19°م.
 
- الضغط الجوي: 1025 HPA أي ما يعادل: 769 ملم زئبق.
 
- ساعة شروق الشمس: 06,01 ساعة غروب الشمس: 17,38
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