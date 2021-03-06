أبو زيد بعد لقائه بوغدانوف: الطرف الروسي شدد على موقفه الثابت في دعم سيادة الجمهورية اللبنانية

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استقبل المبعوث الخاص لرئيس الاتحاد الروسي إلى الشرق الأوسط ودول أفريقيا، نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف مستشار رئيس الجمهورية اللبنانية الدكتور أمل أبو زيد.

ونشر موقع وزارة الخارجية الروسية اليوم "أن الطرفين تبادلا خلال اللقاء وجهات النظر حول التطوّرات في لبنان مع التشديد على ضرورة تكثيف الجهود باتجاه تشكيل حكومة لبنانية جديدة وتخطّي الأزمة السياسية والاقتصادية الاجتماعية في لبنان بأسرع وقت ممكن.

وشدّد الطرف الروسي مجدّداً على موقفه الثابت في دعم سيادة الجمهورية اللبنانية واستقلالها ووحدة أراضيها وسلامتها، بالإضافة إلى حقّ اللبنانيين في اتّخاذ القرارات المرتبطة بالقضايا الوطنية بشكل مستقلّ بعيداً عن التدخّلات الخارجية من خلال الحوار البنّاء والاحترام المتبادل للمصالح المشروعة".