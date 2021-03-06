بعد "الرأس المدبّر".. "المعلومات" توقف فردَيْن من عصابته على طريق المطار!

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أصدرت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - شعبة العلاقات العامة - بلاغاً جاء فيه:

"في إطار متابعة خطّة عمل شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي القاضية بمكافحة عمليات سرقة السّيارات في مختلف المناطق اللبنانية، وبعد أن كانت قد أوقفت سابقاً الرأس المدبِّر لإحدى أخطر عصابات سرقة سيارات ومحلات وشركات بواسطة الكسر والخلع، وذلك بعد عملية مطاردة وإطلاق نار في مدينة الشويفات، كثّفت القطعات المختصّة في الشّعبة جهودها لكشف هويّة باقي أفراد عصابته.

بنتيجة الاستقصاءات والمتابعة، وبعد عملية رصد ومراقبة دامت عدّة أشهر، تمكّنت هذه القطعات من تحديد هويتَي متورطَين آخرَين، وتوقيفهما بتاريخ 1-3-2021، من خلال عملية نوعية نفّذتها إحدى دوريات الشعبة في محلة طريق المطار، وهما:

- ع. د. (مواليد عام 1971، لبناني).

- ف. ع. (مواليد عام 1970، لبناني).

بالتحقيق معهما، تبيّن أنهما من أصحاب السوابق بجرائم سرقة، واعترفا بما نُسِب إليهما، لجهة انضمامهما إلى العصابة المذكورة، وتنفيذ عمليات سرقة سيارات واستخدامها في سرقة محلات وشركات بواسطة الكسر والخلع في مناطق عديدة من محافظة جبل لبنان.

أجري المقتضى القانوني بحقّهما، وأودعا المرجع المختص، بناءً على إشارة القضاء".