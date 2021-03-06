انتهاء موسم التزلج لهذا العام

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بعد الفوضى التي حصلت في إعطاء الأذونات على المنصة، وبعد الثغرة التي ظهرت في صفوف الانتظار امام المصاعد، انعقد اجتماع تقييمي بين المسؤولين عن محطة التزلج وبلدية كفردبيان وشركات الامن المولجة الامور التنظيمية داخل المحطة، بحيث تم التداول بجميع الاحتمالات ، وبعد أن كانت بلدية كفردبيان قد أبلغت جميع المعنيين بانه يتوجب عليهم الالتزام التام بالاجراءات التي كان قد اتفق عليها قبل قرار فتح المحطة، إرتأت شركة Mzaar Ski Resort إنهاء الموسم لهذا العام حفاظًا على سلامة الجميع وعدم تعريض حياة المواطنين للخطر .