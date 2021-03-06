عناوين الصحف ليوم السبت 6 آذار 2021

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الأخبار
راوول نعمة: وزير الاحتكار والتجارة
مشروع قانون المنافسة: وزير الاقتصاد يشرّع الاحتكار
واشنطن «تُنعش» سلامة: لا عقوبات على حاكم البنك المركزي
الدولار يُشعِل الشارع
عبد الرحمن البزري: اللقاح الأفضل هو الذي نحصل عليه
الليرة تخسر قيمتها في مقابل... الليرة!
اللواء
«السلطة الغائبة» ترمي عقمها على المجتمع: صدامات في الشارع وعلى فتات الأطعمة
سلامة يتجه لمقاضاة الوكالة الأميركية.. والمجذوب يوقف التعليم أسبوعاً.. والآتي أعظم!
الجمهورية
باريس: المسؤولية على عون والحريري
البابا: كفى عنفًا
المجتمع الدولي يسخر من التأليف..ونفي أميــركي لعقوبات على سلامة