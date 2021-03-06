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أسرار الصحف ليوم السبت 6 آذار 2021

6
MARCH
2021
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الجمهورية

تسود خلافات كبيرة بين وزير حقيبة حيوية وموظفي إدارة رسمية ورؤساء دوائر على خلفية محاولة هؤلاء تجاوز الوزير في بعض القرارات.

تسلم مرجع روحي مجموعة من الرسائل التي رحبت في السر بمضمون مبادرته الاخيرة رغم سلسلة بياناتهم العلنية المعترضة.

وعدت مرجعية دبلوماسية بالتدخل لدى إحدى المجموعات المتعاونة معها لتصحيح خلل بالغ في أدائها وردت التريث الى تحقيق يجري في الداخل.

اللواء

 

تبلغت جهات معنية ليل أمس الأول اسم الشخصية اللبنانية التي حرّضت على مسؤول نقدي كبير، وبالاتجاه الذي ذهبت إليه الأمور!

 

أحدثت معلومة عن عزم أحد المصارف العاملة إقتطاع نسبة مئوية ضريبة على رواتب المواطنين من القطاعين العام والخاص ضجة كبيرة، ما لبثت أن دفعته إلى التراجع.

 

تتحدث مصادر عن جهات مؤثرة، تغذي التحركات الناشطة، وقطع الطرقات في بعض المناطق الحسّاسة.

 

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