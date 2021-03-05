"شباب زعران" يقطعون الطريق على سيارات تنقل ماكينات اوكسجين لاحدى المستشفيات... انا بقرر هون ممنوع يمرقو!

A + A -

عمد بعض الزعران على تسكير طرقات مناطق عدة على المواطنين، بحيث علقوا في سياراتهم على الطرقات.

ومن بين هذه السيارات التي علقت، كان هناك سيارة تنقل ماكينات اوكسجين وكرسي لشخص مقعد وادوية لاحدى المستشفيات.

وقد ناشدت شركة الأكسيجين في لبنان SOAL جميع المواطنين تسهيل مرور شاحناتها على جميع الطرقات لتلبية حاجة المستشفيات بالأكسجين الطبي للضرورة الإنسانية خصوصًا خلال جائحة كورونا التي نشهدها اليوم.

فيما علق رواد مواقع التواصل الاجتماعي، واصفين هؤلاء بالجزار وبلا ضمير، بحيث كتب احدهم:

"الشباب طالعين من بيروت ومعهم ماكينات اوكسجين وكرسي لشخص مقعد وادوية وحصص وما كانو يمرقوهم اللي مسكرين الطريق!!! البعض منهم وافق يمرقهم، الا ان مسؤول المعبر ما قبل على الرغم من انن فرجوه الاغراض اللي معهم.. وقال لاصدقائه بدون اي احساس بالذنب: انا بقرر هون ممنوع يمرقو! وين الدولة؟"

ويبقى السؤال: من يقفل الطرقات على الصليب الاحمر وشركات الادوية والاكسيجين، هل فعلاً يريد بناء وطن او انه يريد العودة به الى الوراء؟