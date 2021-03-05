كم بلغت اعداد حالات كورونا في السجون؟

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صــدر عـن المديريـة العامـة لقـوى الأمـن الداخلــي ـ شعبـــة العلاقـــات العامـــــــــة البلاغ التالي:
في إطار متابعة الحالات المصابة بفيروس كورونا في السّجون، لغاية تاريخه:
- وصلت حالات الشّفاء المخبري والسريري والزمني من فيروس "كورونا" في سجن رومية المركزي وفي نظارة قصر عدل بيروت، وفي سجني القاصرات ونساء بعبدا إلى /854/ حالة من أصل العَدَد الإجمالي /940/ حالة إيجابيّة، وذلك بعد إِجراء /3401/ فحصاً مخبريًّا (PCR) للنّزلاء، و/2/ حالتين أُدخِلتا إلى المستشفى لتلقّي العلاج اللاّزم.
- /33/ حالة إيجابيّة في فصيلة سجون طرابلس.
- بالنّسبة لِنظارات وحدة شرطة بيروت، تبين وجود /2/ حالتين إيجابيّتين في سجن النساء المركزي.
- أمّا في نظارات وحدة الشّرطة القضائيّة، وبعد إجراء عدد من فحوصات (PCR) تمّ تشخيص /4/ حالات إيجابيّة.