كم بلغت اعداد حالات كورونا في السجون؟

وصلت حالات الشّفاء المخبري والسريري والزمني من فيروس "كورونا" في سجن رومية المركزي وفي نظارة قصر عدل بيروت، وفي سجن

ي

القاصرات ونساء بعبدا إلى /854/ حالة من أصل العَدَد الإجمالي /940/ حالة إيجابيّة، وذلك بعد إِجراء /3401/ فحصاً مخبريًّا

(PCR)