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صدر عن شركة OMT البيان التوضيحي التالي:



١- تشهد الشركة عطلًا تقنيًا منذ صباح الجمعة 5/3/2021، أدّى إلى انقطاع خدماتها في كافة المراكز.

٢- يعمل الفريق الفنّي بجهدٍ على إصلاح العطل لإعادة الخدمات إلى عملها الطبيعي بحيث يتمكّن الزبائن من إنجاز كافة معاملاتهم.

٣- تمكّن الفريق الفنّي كمرحلة أولى من تفعيل خدمة Western Union في المراكز التابعة لإدارة الشركة في الطيونة وصيدا وABC ضبيّة، وتؤكّد OMT أن الدولار الأمريكي متوفّر لتسديد التحاويل الواردة من الخارج.

٤- تؤكّد الشركة أن جميع وكلائها سيستأنفون تقديم الخدمات وتسليم التحاويل المالية فور إصلاح العطل.

٥- ستُصدر OMT بيانًا فور إعادة تقديم خدماتها عبر كافة وكلائها.