هذه الطرق المقطوعة في المناطق

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يتواصل قطع الطرق في المناطق اللبنانية:
- قطع السير على أوتوستراد العبدة بالاتجاهين
- قطع السير على أوتوستراد الجية مفرق برجا
- قطع السير على طريق عام كسارة البقاع بالاتجاهين
- قطع السير على اوتوستراد الناعمة باتجاه الجنوب
- قطع السير على تقاطع ايليا صيدا بالاتجاهين
- قطع السير على طريق عام حلبا- طرابلس محلة مستديرة العبدة بالاتجاهين
- قطع السير على مستديرة كفرتبنيت النبطية
- قطع الطريق على مفرق بريتال- المسلك الشرقي
- قطع السير على طريق عام سعدنايل بالاتجاهين
-قطع السير على طريق عام الفرزل - ابلح بالاتجاهين.