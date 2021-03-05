هذه الطرق المقطوعة في المناطق

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يتواصل قطع الطرق في المناطق اللبنانية:





- قطع السير على أوتوستراد العبدة بالاتجاهين

- قطع السير على أوتوستراد الجية مفرق برجا

- قطع السير على طريق عام كسارة البقاع بالاتجاهين

- قطع السير على اوتوستراد الناعمة باتجاه الجنوب

- قطع السير على تقاطع ايليا صيدا بالاتجاهين

- قطع السير على طريق عام حلبا- طرابلس محلة مستديرة العبدة بالاتجاهين

- قطع السير على مستديرة كفرتبنيت النبطية

- قطع الطريق على مفرق بريتال- المسلك الشرقي

- قطع السير على طريق عام سعدنايل بالاتجاهين

-قطع السير على طريق عام الفرزل - ابلح بالاتجاهين.