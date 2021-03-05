بالصور - زحمة خانقة في مراكز التزلج في كفردبيان!

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تناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي صوراً من بث مباشر عبر الفيسبوك من مراكز التزلج اليوم في كفرذبيان.



وأظهرت الصور زحمة خانقة أمام المركز ما أثار دهشة الناشطين عبر مواقع التواصل الاجتماعي بالتزامن مع تسجيل عداد كورونا اعداد كبيرة من الاصابات والوفيات.

وبالتنسيق مع القوى الامنية وشركة Mzaar ski resort طلبت بلدية كفردبيان من الجميع عدم التوجه الى مراكز التزلج في كفردبيان اليوم لان المنطقة وصلت الى سعتها الاستيعابية القصوى. وتقوم شرطة بلدية كفردبيان مع القوى الامنية برد السيارات المتوجهة الى المنطقة.