ادي معلوف: الحريري مفكر حالو كارلوس غصن السياسي!

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أكَّد عضو تكتل لبنان القوي النائب ادي معلوف أن الأمور أصبحت أكثر وضوحاً وظهر من يعطل تشكيل الحكومة، مشدداً على أن تحريك الرئيس سعد الحريري للناس في الشارع سيزيد الضغط عليه.

وقال معلوف في حديث لإذاعة صوت المدى: “ردة فعل الحريري وتيار المستقبل امس اوضحت كل الامور بعدما حاول افتعال مشكل مع حزب الله ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط”، لافتاً إلى أن الحريري عاد امس إلى لعبة المحاصصة وهو لا يعطي أحداً ما يريد انما الدستور اللبناني هو من يعطي الصلاحيات ويحدد عدد الوزراء لرئيس الجمهورية”.

وأضاف: “الحريري وتياره السياسي هما العمود الفقري للنظام الاقتصادي الذي نعاني منه اليوم “ما يفكر حالو كارلوس غصن السياسي”!”، كاشفاً أن الحريري لم يعد يملك الحريري الحجج ولا يمكنه الاستمرار في استغلال وجع الناس.

وتابع معلوف: “النظام الذي كان سائداً بدأ بالتهاوي والتحرك القضائي الدولي باتجاه حاكم مصرف لبنان رياض سلامة دليل على ذلك”، مشراً إلى أن التيار الوطني الحر يطالب منذ سنوات بالتدقيق الجنائي وهذا الموضوع اليوم هو عنوان معركة الرئيس العماد ميشال عون لأنه سيكشف كل الامور.

وأوضح أن سلامة قد يتغير “اذا فرضت عليه العقوبات” ونحن امام معطيات جديدة علينا الانتظار قليلاً، لافتاً إلى أن التيار ليس لديه ليس أي إشكال شخصي مع احد ولكن ما يطالب فيه هو التحقيق الجنائي.

وذكر معلوف بالخطة الاقتصادية التي تحدث عنها رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل عام 2019، لافتاً إلى أنه اتهم حينها بتعطيل الموازنة. وقال: “وال الحريري اعتبروا ان الخطط الاقتصادية من حصتهم ولا يمكن لاحد الاقتراب منها”.

وشدد على أن اليتار الوطني الحر في النهاية سيكون بالشارع الى جانب الناس الذين يحتجون على السياسات الفاسدة، سائلاً: “لماذا تم حصر التدقيق الجنائي بسنة واحدة”؟

وختم معلوف حديثه مطالباً باقرار قانون استقلالية القضاء، مضيفاً: “اذا كان هذا القانون بلجنة يرأسها نائب القوات جورج عدوان لماذا نطالب نحن بذلك؟! عليهم احترام عقول الناس والمعايير في التشكيلات القضائية من اجل الوصول الى قضاء مستقل”.