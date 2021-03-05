living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

"توقف كلّي لاسبوع" .. وهذا ما كشفه وزير التربية عن العودة إلى المدارس

5
MARCH
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

اشار وزير التربية في حكومة تصريف الاعمال طارق المجذوب الى ان هناك من يستسهل الافادات في لبنان، ونحن طالبنا بدعم مالي للأهالي والطلاب ودعم المدارس كي يتقاضى المعلمون رواتبهم، لكن ووجهت كل الطلبات بالاستهتار لأنه للأسف في لبنان التربية ليست أولوية، موضحا بانه حتى الساعة هناك اساتذة مستعان بهم لم يأخذوا حقوقهم، لان الجهات المانحة ومصرف لبنان لم يصرفوا الاموال، وشدد على ان العام الدراسي يجب ان لا يضيع وان لا نخسر التربية في لبنان، ونحن لم يبق لدينا كنز غيرها. وشدد على ان اللقاح يجب ان يكون حق الجسم التربوي، واكد بان اللقاح اولوية لتامين عودة آمنة للدرس المدمج.


ولفت المجذوب في مؤتمر صحفي حول آخر التطورات التربوية، الى ان المطلوب اليوم عودة آمنة الى المدارس. وذكر بان القطاع التربوية اليوم امام مفترق طرق إما الانهيار إما تصرف مسؤول من الجميع، لانه من غير المنطقي اعادة فتح مرافق البلد من دون فتح آمن للقطاع التربوية وتوفير مقومات تحصينه.


واشار الى ان اللقاءات مع المنظمات الدولية والمراجع الصحية والاساتذة على اختلافهم خلصت الى ضرورة توفير 3 امور اساسية، وهي توفير الوقاية واجراء الفحوض الدورية، وثالثا تأمين التحصين من خلال تلقيح جميع العاملين في القطاع. واعتبر بان المنظمات الدولية اعتبرت بان تحصين القطاع التربوية ياتي في المرحلة الاولى، الا انه في لبنان يأتي التلقيح في المرحلة الرابعة، يعني ان التلقيح لن يكون هذا العام بل ربما العام المقبل. وشدد على ان اللقاح يجب أن يكون من حقّ الجسم التربوي ولن نسمح بالاستخفاف بالأهالي والطلاب والاداريين والمعلمين.


واعلن المجذوب العودة الامنة للمدارس في 22 آذار للشهادات الرسمية عبر الدرس المدمج. واكد بانه سيتم اجراء الامتحانات الرسمية بعد رفض العديد من الدول العربية والاجنبية قبول افادات العام الماضي، والقطاع الرسمي لم يعد يتحمل التاخر بالدفع.


ومن جهة اخرى قرر المجذوب التوقف كلياً عن التدريس لمدة أسبوع كخطوة أولى وليتحمّل أصحاب الوعود نتيجة التهرب من الوفاء بعهودهم.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout