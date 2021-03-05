هكذا سيكون طقس نهاية الاسبوع

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أفاد الأب ايلي خنيصر عبر صفحته على فيسبوك أن المرتفع الآزوري الأطلسي يسيطر على غرب القارة الأوروبية ويوسع دائرته نحو وسط القارة في اليومين المقبلَين الأمر الذي سيؤدي الى انحراف المنخفضات الجوّية نحو الدول السكاندينافية وشمال روسيا،

يتراجع الضغط المرتفع تدريجياً عن القارة الاوروبية وتعاود الامطار نشاطها نحو اليونان وتركيا منتصف الاسبوع المقبل ومن المتوقع ان يتأثر الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط بطقس ممطر.

تشهد المنطقة استقراراً بالطقس حتى منتصف الاسبوع المقبل بحيث تنحرف كتلة مدارية دافئة من صحراء ليبيا ومصر نحو سيناء وفلسطين ولبنان فترتفع درجات الحرارة لتلامس 25 درجة.

طقس يومي الجمعة والسبت، مشمس ودافئ نهاراً، يبقى بارداً فوق الجبال وفي الداخل خلال ساعات الليل والفجر.

على الساحل: 18 نهاراً و 14 درجة ليلاً

في البقاع: 18 نهاراً و 6 ليلا

على الجبال 1200 متر: 15 نهاراً و 5 ليلاً

على الجبال 2000 متر: 11 نهاراً و -1 ليلا

الرياح: جنوبية غربية الى غربية سرعتها بين 15 و 20 كم في الساعة

الضغط الجوّي: 1024hpa

الرطوبة: بين 70 و 80%