إحذروا الزيوت الفاسدة

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في ظلّ الظروف الراهنة الاستثنائية، يلجأ الكثيرون إلى الخيارات الأقلّ كلفة في مختلف مشترياتهم. ما يعرّضهم لشراء منتجات قد تكون فاسدة، مغشوشة أو ذات نوعية متدنية جداً.

وهذا ما يحصل في يومنا بالنسبة لزيوت السيارات. فقد يحاول البعض البيع أو التسويق لزيوت رخيصة يجهل الشاري أنّها بالتأكيد ستتسبّب لسيارته بأضرار ميكانيكية جسيمة. الأمر الذي يوفّر على الشاري آلاف الليرات، ولكن يكلّفه لاحقاً آلاف الدولارات لتعويض الأضرار التي تلحق بمحرّكه.

من هنا، يهمّ شركة أي بي تي أن تحذّر من الزيوت ذات النوعية الرديئة التي بدأت تتوافر بكثرة في السوق والتي إذا ما استعملت في المحرّكات سوف تؤثّر سلباً على أداء السيارة، وفي الكثير من الأوقات تتسبّب بأعطال جسيمة على المحرّك وتؤدي إلى توقّفه.

الجودة هي الخيار الأوفر!

تتّبع أي بي تي منذ تأسيسها استراتيجية التمايز التي تهدف إلى تطوير منتجات وخدمات تتماشى مع أعلى المعايير المحلية والعالمية. تجلّى ذلك في العديد من الخطوات وأهمها إبرام شراكة استراتيجية مع شركة توتال العالمية. فقد وقّعت أي بي تي مع توتال في عام 2011 إتّفاق تعاون لتوريد المشتقّات النفطيّة الى لبنان كما أصبحت أي بي تي موزّعاً رسمياً لزيوت ELF العالمية المملوكة من شركة توتال.

وتستمرّ هذه الشراكة حتى اليوم، وفد تطوّرت في العام 2019 من خلال قيام أي بي تي وتوتال لبنان بتأسيس شركة مساهمة في ما بينهما بإسم "الشركة اللّوجستية للمحروقات ش.م.ل" تُعنى بتقديم الخدمات اللّوجستية وبنشاط توريد المواد النفطيّة لكل من توتال لبنان وأي بي تي في السوق اللبناني.

أي بي تي... خبرة في عالم الزيوت

إنّ اختيارك للزيت الأنسب لسيارتك هو الضمانة الوحيدة للحفاظ على محرّك سليم.

إعتمد على خبرة أي بي تي التي تسهّل لك عملية الإختيار وتقترح زيت ELFالفرنسي الأفضل على الإطلاق.

خصائص زيوت Elf

تفخرELF بكونها أوّل شركة في العالم ابتكرت تقنيّة الزيت الصناعي (Synthetic). وكان أبرز ما عزّز خبرتها وريادتها في المجال هو شراكاتها مع أهم مصنّعي السيارات ومع مختلف السباقات العالمية كالFormula1.

تخوّلك زيوت ELF تزويد سيارتك بالتقنيّة الصناعية الأكثر تطوّراً التي تَضمَن:

تأمين حماية قصوى للمحرّك

صيانة أقلّ للمحّرك والسيارة

فعاليّة طويلة المدى حتى في أصعب ظروف القيادة

التوفير في استهلاك الوقود

تقدّم أي بي تي مجموعة كاملة من زيوت وشحوم ELF المتخصّصة لمختلف استخدامات السيارات والآليات وللاستخدام الصناعي:

زيوت السيارات (محرّكات البنزين والديزل)

زيوت المركبات الثقيلة التي تعمل على الديزل

زيوت صناعية للمعامل والمولدات

زيوت هيدروليكية وشحوم

زيوت المكابح والزيوت الناقلة للحركة

مجموعة من الزيوت متخصّصة للدرّاجات النارية

للمعلومات أو لطلب استشارة: 09624111

info@iptgroup.com.lb