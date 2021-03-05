الرئيس عون لم يتوقف عن ضخ المقترحات..

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أشارت مصادر رئيس الجمهورية ميشال عون لـ"الجمهورية"، إلى أنه "لم يتوقف عن ضخ المقترحات للإسراع في تشكيل الحكومة، وإنّ الحريري يعلم ذلك".

وأبدت هذه المصادر أسفها "للمواقف الصادرة من الخارج عن رئيس حكومة مكلّف، كان يفترض فيه أن يبقى مستنفراً لتشكيل الحكومة وعلى اتصال دائم مع رئيس الجمهورية حتى ظهور التشكيلة الحكومية". واضافت المصادر أنّ "ظروفًا أخرى تتحكّم بقراره لجهة تأجيل عملية التشكيل". وأسفت اوساط القصر الجمهوري "لتقييد الحق الدستوري للرئيس بتسمية الوزراء بحصول الحكومة على ثقة كتلة "التيار الوطني الحر" الموالية للرئيس، فهذا اعتداء على رئيس الجمهورية ودوره غير المشروط في الشراكة الميثاقية والدستورية".