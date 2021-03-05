«المستقبل» حضّر لقطع طرقات: الضغط على الرئيس عون وحماية رياض سلامة

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أكّدت مصادر أمنية ل"الأخبار" أنها حصلت على معلومات تشير إلى أن تيار المستقبل قرر اللجوء إلى قطع الطرقات، في أكثر من منطقة، سعياً إلى الهمينة على مشهد الاحتجاجات التي تلت وصول سعر الدولار إلى 10 آلاف ليرة. ويريد «المستقبل» تحويل وجهة الغضب من الشأن النقدي والمالي والاقتصادي، وحصره بالجانب السياسي، عبر تركيز القصف على رئيس الجمهورية، ومعه حزب الله. ويلاقي الحريري في هذا المجال حزبا الكتائب والقوات، اللذان نزل أنصار لهما أمس إلى الشارع، في عدد من المناطق، حاصرين شعاراتهم بمهاجمة عون والحزب، سعياً إلى حماية سلامة. وبدأت الماكينة الإعلامية الموالية لسلامة بالتحريض، استباقياً، على أي تحركات ضد المصارف ومصرف لبنان.