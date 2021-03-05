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عناوين الصحف اللبنانية ليوم الجمعة 5 آذار 2021

5
MARCH
2021
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الأخبار

«داتا» اللبنانيين على «سيرفيرات» مشبوهة
‫واشنطن تتخلّى عن سلامة؟
‫الفرنسيّون استأنفوا اتّصالاتهم: باريس «مصدومة» والحريري يفقد صوابه!
‫دليل إدارة بايدن للأمن القومي: صعود المنافسين يؤرّق الإمبراطورية

البناء

«القوميّ» لمؤتمر يصون الوحدة… لتعاون مشرقيّ وتسريع الحكومة وقانون انتخاب لا طائفيّ
الحريريّ يهاجم حزب الله: حجب التيار الحر للثقة ينسف التخلّي عن الثلث المعطل
بلومبيرغ: عقوبات أميركيّة على رياض سلامة... وباسيل: الحكومة مخطوفة

اللواء

عقوبات أميركية قيد الدرس على سلامة.. وعون لنزع تكليف الحريري!
الاشتباك الحكومي يشمل حزب الله.. وجنبلاط يوضح التموضع الجديد.. و«كرّ وفرّ» على طرقات لبنان

الجمهورية

مؤشرات التأليف أطاحها السجال
وتيرة الاحتجاج تتصاعد
التأليف يتأرجح بين الخلافات.. واتجاه اميركي ـ اوروبي لمعاقبة سلامة؟

الديار

اشتباك «يفجر» التسوية الحكومية.. لماذا اراد الحريري استدراج حزب الله ؟
حوار اميركي - اسرائيلي حول لبنان: منع ادارة بايدن من تبني «وثيقة مالي »
«تنظيم» المصارف لن يعيد اموال المودعين.. رفع الفاتورة الاستشفائية قريباً !

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