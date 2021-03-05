أسرار الصحف ليوم الجمعة 5 آذار 2021

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البناء

خفايا

تساءلت مصادر إعلاميّة عما إذا كانت مصلحة الرئيس سعد الحريري الاستعجال بمساعيه للقاء ولي العهد السعودي بعدما ذكر اسمه وما تعرّض له من احتجاز في الأسباب الموجبة لاتهام الأمير محمد بن سلمان بالمسؤولية عن قتل الخاشقجي والحديث عن طلب سماع إفادته كشاهد أمام الكونغرس.

كواليس

قالت مصادر تابعت اجتماعات الوكالة الدولية للطاقة الذرية إن التسوية التي تمّت حول التعاون مع إيران تعبر عن موازين القوى من جهة، وعن إدراك أميركيّ أوروبيّ لحتمية سلوك الطرق الدبلوماسيّة في التعامل مع الملف النوويّ الإيرانيّ سواء في الشؤون الفنيّة والشؤون السياسيّة.

اللواء

همس

نقل عن الرئيس المكلف إصراره على أن تكون الحكومة الجديدة مماثلة شكلاً ومضموناً للمبادرة الفرنسية، لتلقى آذاناً صاغية لدى المانحين.

غمز

تجري تطمينات ان سعر صرف الدولار محصور قبل حلول رمضان بالسقف الذي وصله، ولن يتجاوزه بعيداً!

لغز

شكل حزب بارز لجاناً موازية للمؤسسات الرسمية لتقديم ما يلزم من مساعدات، لتجاوز الأزمات الحياتية والمعيشية لدى المواطنين في مناطق معينة.

الجمهورية

لمست شخصية مسيحية إلتقت سفير إحدى الدول الكبرى إصراراً على متابعة ملف النازحين السوريين أيا تكن العراقيل.

ترصد جهات قريبة من دولة عربية مؤثرة بدقة ما يحكى عن دور لدولة إقليمية في شمال لبنان.

أناط تيار سياسي الملف التربوي الى أحد نوابه ما أثار حفيظة الكوادر العالمين بخلفيته وعلامات الإستفهام حوله.