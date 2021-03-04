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لجنة الاقتصاد والتجارة والصناعة والتخطيط: ألا يستدعي كل ذلك الارتقاء في حس المسؤولية..

4
MARCH
2021
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عقد أعضاء لجنة الاقتصاد والتجارة والصناعة والتخطيط اجتماعا إلكترونيا قبل ظهر اليوم برئاسة النائب الدكتور فريد البستاني وحضور المقرر الدكتور علي بزي والأعضاء السادة النواب علي درويش، ميشال ضاهر، شوقي الدكاش، الكسندر ماتوسيان والنائب محمد سليمان.
وقد ناقشت اللجنة الأوضاع الاقتصادية المتردية والارتفاع الجنوني في سعر الدولار الذي انعكس سلباً علىى حياة المواطنين.
وتوقفت اللجنة عند التحركات الشعبية الاحتجاجية على الارتفاع الجنوني لسعر صرف الدولار وانعكاساته، وأبدت اللجنة تفهمها الكامل لهذه الاحتجاجات المحقة، وقد أصدرت البيان التالي:
إن لجنة الاقتصاد النيابية التي عقدت عشرات الاجتماعات مع الوزراء واللجان الاقتصادية والعمالية والخبراء والأخصائيين للمساهمة في إيجاد الحلول للأزمات الاقتصادية والمالية وآثارها الحياتية على اللبنانيين. تطلق اليوم صرخة مدوية وتتساءل مع كل اللبنانيين قائلة:
ألا يستدعي انهيار العملة الوطنية وتدمير الاقتصاد وزعزعة النظام المصرفي وسرقة أموال المودعين وتفاقم الأزمة الاجتماعية والعجز في المديونية وغلاء الأسعار وجنون الدولار وكارثة انفجار مرفأ بيروت وجائحة كورونا وعدم تطبيق القوانين في سلامة الغذاء وصولاً إلى الدولار الطالبي وعدم استفادة المستحقين منه إلى إفقار اللبنانيين والاستنزاف الحاصل في قطاع الكهرباء حيث وصل الأمر الى حافة العتمة الشاملة، وأخيراً وليس آخراً جريمة العدو الإسرائيلي البيئية بحق السيادة الوطنية على طول الشواطىء اللبنانية من الجنوب إلى الشمال.
ألا يستدعي كل ذلك الارتقاء في حس المسؤولية لتشكيل حكومة أخصائيين غير حزبيين، تكون الممر الإلزامي للحلول واستعادة الثقة الداخلية والخارجية.
وقد أبقت اللجنة اجتماعاتها مفتوحة وذلك من ضمن حالة الطوارىء الاجتماعية التي سبق وأعلنتها.

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