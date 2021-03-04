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كهرباء لبنان: تحسن تدريجي بالتغذية بعد افراغ باخرة الغاز اويل في دير عمار والمباشرة غدا بتفريغ الفيول اويل

4
MARCH
2021
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أعلنت مؤسسة كهرباء لبنان، في بيان، إلحاقا ببيانها تاريخ 01/03/2021، "أن الناقلة البحرية المحملة بمادة الغاز أويل، قد أنهت تفريغ الكمية المخصصة لمعمل دير عمار، وتتجه لمغادرة المياه الإقليمية اللبنانية، ومن المرتقب أن تباشر غدا، بعد تحسن الأحوال الجوية والبحرية، الناقلة البحرية المحملة بمادة الفيول أويل (Grade A) بتفريغ ما تبقى من حمولتها المخصصة لمعمل الجية الحراري، على أن تتبعها الناقلة البحرية المحملة بمادة الفيول أويل (Grade B).

 

وبالتالي، سيستمر التحسن التدريجي للتغذية بالتيار الكهربائي، في جميع المناطق اللبنانية، بما فيها منطقة بيروت الإدارية، بعد الانتهاء من تفريغ ما تبقى من حمولة الناقلة البحرية المحملة بمادة الفيول أويل (Grade A) المخصصة لمعمل الجية الحراري، وحمولة الناقلة البحرية المحملة بمادة الفيول أويل (Grade B) المخصصة لكل من الباخرتين المنتجتين للطاقة ومعملي المحركات العكسية في الذوق والجية.


مع الإشارة مجددا إلى أن مؤسسة كهرباء لبنان مستمرة في اتخاذها للإجراءات الاحترازية اللازمة، للحفاظ على أكبر قدر ممكن من الاستقرار في التغذية بالتيار الكهربائي لأطول فترة ممكنة ضمن الظروف الصعبة الراهنة التي تمر بها البلاد، سيما وأنها لا تزال تصرف لغاية تاريخه، من الرصيد المتبقي من مساهمة الدولة في القانون رقم 6 تاريخ 05/03/2020.


بناء عليه، تعود وتكرر مؤسسة كهرباء لبنان مجددا اعتذارها من المواطنين الكرام عن هذا الوضع الخارج عن إرادتها".

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