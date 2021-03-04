جنبلاط سيزعج بري والحريري!

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أعلن رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط أمس، أنه لا يتمسّك بحكومة من 18 وزيراً، ما يعني أنه لم يعد يمانع حصر التمثيل الدرزي بكتلته. وربط جنلاط موقفه بالتطورات الداخلية التي يرى أنها إشارات إلى فوضى اجتماعية وشيكة.



ونقلت صحيفة “الاخبار”، عن مصادر مقرّبة من جنبلاط تأكيدها، أن ما تحدث به “لا يستنِد إلى تطورات جديدة في ملف الحكومة”، مشيرةً إلى أن “جنبلاط هاله مشهد الفوضى في الشارع، فذهب الى طرح هذا الأمر كمخرج للأزمة، من دون التنسيق مع أحد، مع علمه بأن هذا الموقف سيزعج الرئيس المكلف سعد الحريري ورئيس مجلس النواب نبيه بري”.